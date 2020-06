Konzerngewinne im Fokus

Die Technologie-lastigen Konzerne, die an der US-Börse Nasdaq notieren, haben heuer um 12,5 Prozent mehr Gewinn eingestreift als im Vorjahr. Kein Wunder, dass der Leitindex der Nasdaq seit Jahresbeginn um mehr als elf Prozent gestiegen ist. Von diesen Daten können die meisten europäischen Börsen nur träumen.

2015 sollte sich das allerdings ändern, sagen die Analysten der Raiffeisen Bank International voraus. " Europa ist interessant, jetzt beginnen sich die Unternehmensgewinne nachhaltig zu verbessern", so Analystin Veronika Lammer. Auch in Japan sollte es ein gutes Börsenjahr werden. Für das erste Quartal werden Aktien aus den folgenden Branchen empfohlen: Zyklischer Konsum, IT, Industrie, Grundstoffe und Finanzen.