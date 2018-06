Konjunktur-Hoch klingt aus: "Die letzten Takte Rock’n’Roll"

Was gegenüber der März-Prognose gestiegen ist, sind freilich die Risiken. Bei den Verhandlungen mit Großbritannien sei ein „harter Brexit“, also ein EU-Austritt ohne ordentliche Lösung, zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, warnte Kocher. Der Abschottungskurs von US-Präsident Trump führt dazu, dass Unternehmen bei Investitionen vorsichtig werden. Dieser Stimmungsdämpfer sei am Ende sogar schädlicher als die direkten Kosten der Zölle.Von einem Handelskrieg wollen weder Kocher noch Badelt sprechen – die angedrohten Autozölle könnten aber der Startschuss für ein solches Eskalationsszenario sein.

Was Österreichs Wirtschaft momentan hilft, ist die noch gute Konjunktur in Osteuropa. Deutschland erhielt hingegen im ersten Quartal einen überraschend kräftigen Dämpfer. Die österreichischen Ökonomen halten das aber für einen vorübergehenden Effekt – mitverursacht durch viele Streik- und Krankenstandstage.