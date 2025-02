Nach vier ergebnislosen Verhandlungsrunden um einen neuen Kollektivvertrag für 12.000 Beschäftigte der Busbranche kündigt die Gewerkschaft vida einen Warnstreik am Donnerstag an. Zwischen 4 und 6 Uhr in der Früh soll an mehreren Stützpunkten gestreikt werden. "Wir senden damit ein deutliches Warnsignal in Richtung der Arbeitgeber, endlich mit einem sinnvollen und akzeptablen Angebot zurück an den Verhandlungstisch zu kommen", so vida-Verhandlungsleiter Anil Zümrüt.