Klimawandel hinterlässt Spuren: 150 Millionen Euro Wetterschäden

Die Hagelversicherung hat eine erste Bilanz der Schäden durch Ernteausfälle gezogen. Demnach beträgt der Gesamtschaden im Jahr 2019 durch Wetterextreme mehr als 150 Millionen Euro.

Davon entfallen mehr als 100 Millionen auf die Folgen von Hitze und Dürre, der Rest auf Hagel und Überschwemmung. Der Klimawandel hinterlasse seine Spuren, sagte der Chef der Hagelversicherung, Kurt Weinberger.

Enorme Dürreschäden

Der heurige Sommer war der zweitwärmste, der Juni der wärmste und trockenste Monat in der 253-jährigen Messgeschichte. In den letzten sechs Jahren entstand alleine in der Landwirtschaft aufgrund der Dürre ein Gesamtschaden in Höhe von einer Dreiviertelmilliarde Euro.

Dazu kommen heuer noch mehr als 100 Millionen Euro Schaden aufgrund der Trockenheit. Besonders in Teilen von Niederösterreich und Oberösterreich, regional in den westlichen Bundesländern und in Oberkärnten, im oberen Murtal sowie im Mittel- und Nordburgenland blieb heuer der Regen großteils aus.