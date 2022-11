Kleinere Warnstreiks und Versammlungen auch in Brauereien in Tirol

Im Zuge der laufenden Kollektivvertragsverhandlungen haben seit Montag auch in Tiroler Brauereien Versammlungen und mancherorts kleinere Warnstreiks stattgefunden. Welche Betriebe konkret betroffen waren, wollte Thomas Giner, Landessekret├Ąr der Gewerkschaft PRO-GE Tirol im APA-Gespr├Ąch nicht verraten, sprach aber von vier Standorten. In der anstehenden f├╝nften Verhandlungsrunde am 9. Dezember w├╝rden sich die Arbeitgeber "bewegen m├╝ssen", unterstrich Giner.

Das aktuelle Angebot sei angesichts der Inflationsrate "absolut inakzeptabel". Dem Protest - der sich seit Montag in kleinen Dosen ├╝ber ganz ├ľsterreich erstreckt - waren vier erfolglose Verhandlungsrunden vorangegangen. Am Tisch liegt die Forderung der Arbeitnehmer von 11 Prozent, die Arbeitgeber bieten 6,5 Prozent. Giner schoss sich insbesondere auf die von den Arbeitgebern angebotene Einmalzahlung in der H├Âhe von 300 Euro ein: "Wir brauchen einen ordentlichen Lohn- und Gehaltsabschluss - das hei├čt eine prozentuelle, nachhaltige Erh├Âhung und keine Einmalzahlung", so der Gewerkschafter.

Zuversicht

Zuversichtlich zeigte sich indes Walter Oberhuber, der am Lienzer Standort der Brauunion t├Ątig ist, gegen├╝ber der APA. Er rechne mit einer Einigung am 9. Dezember. Laut seinen Informationen soll es zu einer "r├╝ckwirkenden Lohnerh├Âhung" kommen. In Lienz h├Ątte Montagabend eine Informationsveranstaltung stattgefunden, bis dato habe man aber keine Warnstreiks abgehalten - aus R├╝cksicht auf die Kunden. "Wir sind schlie├člich ein Dienstleistungsbetrieb", hielt Oberhuber fest. Au├čerdem brauche es f├╝r einen Verhandlungsabschluss "immer zwei Seiten".

Warnstreiks hatten am Montag die Produktion in gro├čen Betrieben wie Ottakringer (Wien), Wieselburger und Egger (N├ľ), Stiegl (Sbg) und Puntigamer sowie G├Âsser in der Steiermark stundenweise lahmgelegt. Am gestrigen Dienstag stiegen Murauer (Steiermark) und das Augustiner Br├Ąu (Salzburg) ein. Am Donnerstag ruht die Arbeit am Gerstensaft schlie├člich stundenweise in der Brauunion Villach und Klagenfurt so wie bei Hirter und Schwechater, hie├č es.