Wieder Aufregung um die Kreditvergabe an private Immokäufer

Noch selten hat im Finanzbereich eine Verordnung für so großen Unmut gesorgt wie jene für die Vergabe von Immobilienkrediten, kurz KIM-V genannt. Sie wurde im August 2022 eingeführt und sollte Risiken im Bereich privater Immobilien reduzieren. Konkret sollte durch strenge Vergabekriterien die Ausfallquote bei Krediten gering gehalten werden. Die gute Nachricht: Das Ziel wurde mit einer Ausfallquote von 1,3 Prozent erfüllt, die Verordnung läuft daher plangemäß Ende Juni aus. Die schlechte Nachricht, zumindest aus Sicht ihrer Kritiker: Die FMA hält an den Leitlinien auch ohne Verordnung fest.

Dies hat sie bereits im Herbst des Vorjahres kundgetan und nun in einem aktuellen Rundschreiben an die Banken konkretisiert. In dem Schreiben heißt es, dass eine nachhaltige Kreditvergabe für die Stabilität des Finanzmarkts essenziell bleibe und die bisherigen Leitlinien befürwortet würden. Das bestätigte diese Woche auch FMA-Vorstand Helmut Ettl gegenüber dem ORF. „Wir werden uns jene Banken anschauen, die übermäßig von den Vergabekriterien abweichen.“