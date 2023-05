Keine Annäherung bei Gespräch über drohenden Zahlungsausfall der USA

Das US-Schuldenlimit war in den vergangenen Jahrzehnten unter Präsidenten beider Parteien dutzende Male ausgesetzt oder angehoben worden - und das mit parteiübergreifenden Mehrheiten. Die Republikaner lassen in diesem Jahr aber mit ihrer neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus die Muskeln spielen.

"Ich hoffe, dass der Präsident endlich bereit ist, zu verhandeln", sagte McCarthy vor dem Treffen. Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre hatte am Montag gesagt: "Der Kongress muss handeln. Das wird der Präsident sehr deutlich machen."

Finanzministerin Janet Yellen hatte kürzlich gewarnt, ohne Anhebung der Schuldenobergrenze könnten die USA schon "Anfang Juni, möglicherweise schon am 1. Juni" nicht mehr in der Lage sein, all ihre Verpflichtungen einzuhalten. Der Tag einer potenziellen Zahlungsunfähigkeit wird in den USA als "Tag X" bezeichnet.