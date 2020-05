Kein Betriebsrat bei Schiebel wegen Coronavirus

Schiebel betonte gegenüber der APA, jedem Mitarbeiter die Stimmabgabe ermöglichen zu wollen. "Wir sind nicht gegen eine Betriebsratswahl. Die Wahl und deren Vorbereitung durch einen Wahlvorstand ist ein Recht der Mitarbeiter, das von der Geschäftsleitung weder bestritten noch eingeschränkt wird", teilte Schiebel auf Anfrage mit. Die Initiatoren der Gruppenversammlung hätten allerdings durch die Einberufung geben die gesetzlichen COVID-19-Restriktionen verstoßen.

Kritik von Gewerkschaft

"Es ist ein untragbarer Zustand, dass mit dem Vorwand Corona grundlegende demokratische Rechte in den Betrieben verhindert werden", kritisierte GPA-Vorsitzende Barbara Teiber am Dienstag in einer Mitteilung. "Vor allem, wenn man bedenkt, dass von den Beschäftigten gleichzeitig selbstverständlich die volle Arbeitsleistung verlangt wird." Schiebel beschäftigt derzeit nach eigenen Angaben 271 Mitarbeiter.

Juristisch vertreten wird die Arbeitnehmerseite vom Arbeitsrechtsexperten Martin Risak, Professor an der Uni Wien. "Es gibt für die Abhaltung von Betriebsratswahlen aus juristischer Sicht keinerlei Bedenken, wenn die Bestimmungen für die Einberufung der Wahl und die Schutzvorschriften beachtet werden", argumentiert Risak laut Mitteilung. "Bei einer geheimen Wahl können etwa Abstandsregelungen problemlos eingehalten werden. Es besteht kein gesundheitliches Risiko."