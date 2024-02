„Das Paradies der Damen“: Die großen Versprechungen der Kaufhäuser

Harrods, London

Das bekannteste Warenhaus der Metropole und eines der berühmtesten der Welt (Bild u.). Es wurde 1843 von Charles Henry Harrod gegründet. 1985 wurde es von Mohamed Al-Fayed gekauft. 2010 verkaufte Al-Fayed das Kaufhaus an den Investor Qatar Holding für geschätzte 1,7 Mrd. €. Ein Markenzeichen: Die mit fast 12.000 Glühlampen beleuchtete Fassade.

Macy's, New York City

Der ehemalige Walfänger Rowland Hussey Macy gründete das Kaufhaus 1858. Als Firmenlogo verwendete er eine seiner Tätowierungen aus: Der rote Stern wurde das Markenzeichen, der Werbespruch aus dem Jahr 1899 legendär: „Eine ganze Stadt in einem Laden“. Macy’s Inc. ist der größte Warenhausbetreiber in den USA. Insgesamt managet der Konzern 620 Filialen und beschäftigt 95.000 Mitarbeiter.

KaDeWe, Berlin

Das Kaufhaus des Westens geriet in die Turbulenzen rund um die Signa-Pleite. Ende Januar 2024 stellte die Betreibergesellschaft einen Insolvenzantrag. Eröffnet wurde das Haus von Adolf Jandorf im Jahr 1907 im Berliner Ortsteil Schöneberg. Vorbild waren amerikanische Warenhäuser. Als Attraktion gilt seit Ende der 1920er-Jahre die Feinkostabteilung. Jandorf wollte zahlungskräftige Kundschaft ansprechen.