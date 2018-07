Wo der Feierabend gerne warten kann

Auf dem Weg ins Büro lesen Sie Ihre eMails und führen ein paar berufliche Telefonate. Um 7.40 Uhr setzen Sie sich an Ihren Platz, den Sie im Laufe der Jahre liebevoll eingerichtet haben. Sie fahren den Stand-PC hoch. Nach einem kurzen Plausch mit dem Kollegen fangen Sie mit Ihren To-dos an, die den restlichen Arbeitstag füllen. Usus – nicht nur für Sie. Dem „Office Report“ einer Karriere-Plattform zufolge sieht so der normale Arbeitstag in Österreich aus. Nicht mehr lange. Diese Normalität wird im Zuge der Digitalisierung in einigen Jahren überholt sein. „Die heutige Generation funktioniert anders als die der Nachkriegszeit oder die der Babyboomer. Ein heute 25-Jähriger stellt hohe Ansprüche an den Arbeitsplatz, möchte Mitsprache haben und an der Gestaltung des Arbeitsplatzes im Unternehmen teilhaben“, sagt Arthur Zoglauer, Unternehmensberater im Bereich Organisationsentwicklung bei „Bewusst Anders Beraten“ (BAB). Arbeitsplätze sollen möglichst auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt und dennoch flexibel sein. Eine schöne Idee. Doch ist sie auch umsetzbar?

Mehrere Studien zur Zukunft von Arbeit und Büros haben sich mit unterschiedlichen Veränderungen auseinandergesetzt. Laut der diesjährigen „EMEA Occupier Survey“ des Immobiliendienstleisters CBRE werden vor allem die Bereiche Technologie, flexible Büronutzung und Wellness innerhalb der nächsten drei Jahre ausgebaut. Der bisher gelebte Leistungscharakter wird aufgelockert, das Büro verwandelt sich in eine Art zweites Wohnzimmer. „Beschäftigte sollen sich wohlfühlen und in ihrer Kreativität gefördert werden. Schließlich hat das Arbeitsumfeld einen hohen Einfluss auf die Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern“, so Zoglauer.

Apps und Sensoren

Fast zwei Drittel aller Unternehmen planen, Investitionen in Technologien zu erhöhen. Im Fokus stehen Navigations-Apps und Sensoren: Mitarbeiter sehen zum Beispiel, in welchen Büroräumen sich Kollegen befinden oder welche für Meetings frei sind. Auch Raum- und Sitzplatzreservierungssysteme werden vermehrt genutzt. Tragbare Computersysteme sollen zudem Kommunikation und Planung erleichtern, Virtual-Reality-Projekte die Arbeit „erlebbar“ machen. Doch auch Akustik- und Lichtstimmung werden wichtiger. Im White-Mountain-Bunker in Stockholm wird beispielsweise Tageslicht simuliert, um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

Da heute Routinearbeiten in der Produktion und Administration peu à peu von Robotern übernommen werden, ist es wichtig, auf das Wohlbefinden des in anderen Bereichen arbeitenden Menschen einzugehen. Laut Optimisten hätten wir durch diese Verschiebung die Freiheit, das zu tun, was wir wirklich wollten, wie im aktuellen „The Future of Work“-Report der Firma Bene beschrieben ist. Die Autoren des Buches „Officina Humana“ meinen zudem, dass in Büros vor allem die Entfaltung unseres geistigen und emotionalen Potenzials möglich sein muss.

Flexibler Arbeitsplatz

Von der Technologie abgesehen werden flexible Büroflächen und Co-Working-Spaces beliebter. Ein eigener Arbeitsplatz ist heute schon in so manchem Weltkonzern passé – die freie Platzwahl gewinnt aber auch in kleineren Unternehmen zunehmend Überhand. Besonders eindrucksvoll umgesetzt haben das Saatchi & Saatchi in New York. Laut CBRE wird sich dieser Trend in den nächsten Jahren um 50 Prozent verstärken. Mitarbeiter sollen sich durch die freie Platzwahl verstärkt mit anderen austauschen. Eigentlich waren dafür Großraumbüros gedacht. Eine aktuelle Harvard-Studie hat aber ergeben, dass sich Gespräche unter Kollegen durch großflächige Büros um 70 Prozent reduzieren.

Eine Verbesserung der Großraumbüro-Lage könnten künftig Entspannungszonen bringen. Die gibt es bereits in unterschiedlichen Ausprägungen. Kreisel Electric stellt seinen Mitarbeitern beispielsweise einen Pool zur Verfügung, doch auch kleine Lounges oder Hängesessel unterstützen das Auftanken von Ressourcen. Begrünte Boden- und Wandflächen runden das Wohlfühlkonzept ab. Ein Vorzeigeprojekt dafür ist das Amazon-Glashaus, das über 400 verschiedene Pflanzenarten zählt. Und was kurbelt die Produktivität noch an? Genau: Spiel-, Spaß- und Sportgelegenheiten wie Rutschen, Bands oder Indoor-Rennstrecken, wie sie im DTAC in Bangkok realisiert wurden. Da kann der Feierabend gerne etwas länger warten.