Auf ein Bier mit Forschenden: Warum in Bars wissenschaftliche Vorträge gehalten werden

Bis Freitag fand das jährliche internationale Wissenschaftsfestival „Pint of Science“ statt. Weltweit stehen in unterschiedlichen Pubs, Bars und Lokalen drei Tage lang Forschende auf einer Bühne. Auch in Österreich fanden in Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck, St. Pölten und Kufstein insgesamt 58 Events statt.

„Den Forschenden wird die Möglichkeit gegeben, von ihrer Arbeit zu berichten und sich mit der Bevölkerung darüber auszutauschen“, erzählt Lisa Recnik. Seit der Gründung des Vereins 2019 in Wien organisiert sie als Leiterin von Pint of Science Austria gemeinsam mit rund 80 weiteren Freiwilligen das Event. Die Idee stammt jedoch nicht von ihr.