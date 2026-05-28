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Wirtschaft hilft Awards 2026: Diese Unternehmen wurden ausgezeichnet

Der Fundraising Verband Austria kürte am Erste Campus Wien herausragende Unternehmen mit gemeinnützigen Projekten.
28.05.2026, 16:07

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Ausgezeichnete Unternehmen bei den Wirtschaft hilft Awards

Am Mittwoch wurden vom Fundraising Verband Austria erneut die Wirtschaft hilft Awards verliehen. Diese zeichnen herausragende Spendenkooperationen österreichischer Unternehmen aus. Rund 70 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr für gemeinnützige Zwecke zusammengetragen. Hinzu kommen zahlreiche Sach- und Zeitspenden. „Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie essenziell sektorübergreifende Zusammenarbeit ist“, sagt Ruth Williams, Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria.

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Wirtschaft hilft Awards 2026

Kategorie Großunternehmen: v.l.n.r.: Julia Obereder (BRAVEAURORA), Barbara Walter (Alpenresort Schwarz), Cornelia Issahaque (BRAVEAURORA)

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Wirtschaft hilft Awards 2026

Kategorie KMU: v.l.n.r.: Wolfgang Wachmann (Inspeira), Doris Dienst-Schreyvogel (Jane Goodall Institute Austria), Diana Leizinger (Jane Goodall Institute Austria), Paul Freiberger (Inspeira)

Das Alpenresort Schwarz aus Mieming (Tirol) wurde gemeinsam mit Braveaurora für das Projekt „Girls Just Wanna Have Rights“ mit dem Großunternehmen-Award ausgezeichnet. Mit Geld- und Zeitspenden unterstützte das Unternehmen ein Bildungs- und Empowermentprojekt für Mädchen in zwölf Gemeinden Nordghanas. 

Der KMU-Preis wurde dem steirischen Unternehmen Inspeira für seine Partnerschaft mit dem Jane Goodall Institute Austria verliehen. Im Rahmen des Projekts „Wunder.Welt.Bienen.Weide“ wurden Lebensräume für Wildbienen geschaffen. Die Wiener Städtische Versicherung wiederum wurde für die Langzeitkooperation mit Caritas Österreich und Wien ausgezeichnet.

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