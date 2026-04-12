Wiener Lingerie-Hersteller: „Nachhaltige Textilien sind ein Mythos“

Die Nähmaschinen rattern laut. Auf den Tischen liegen Spitze und Stoffteile, an den Wänden hängen bunte Garnrollen und die ersten fertigen Unterwäschesets sind bereits in einem Wandregal verstaut. Trotz Lärm wirkt die 400 m² große Textilwerkstatt im zweiten Wiener Bezirk alles andere als hektisch. Die zehn Mitarbeitenden sind konzentriert bei der Arbeit. Mit flinken Handgriffen nähen sie grüne Spitzen-Lingerie und hellbraune Bikiniteile zusammen. Auf ihrem Etikett steht „Soda“. Der Name habe keine besondere Bedeutung, sagen die Gründer Susanna Gangl und Severin Wiesbauer, als der KURIER sie in der Werkstatt besucht. „Es ist wie bei Apple. Der Name hat nichts mit dem Produkt zu tun, aber jeder weiß, dass es nicht um eine Frucht geht“, sagt sie. „Und der Begriff Soda ist positiv behaftet“, ergänzt ihr Partner. Seit rund vier Jahren gibt es die Marke, im Vorjahr sind sie vom 10. Bezirk in die Weintraubengasse 22 gezogen. „Wir sind in die Idee hineingestolpert“, erzählt Gangl. „Eine Bekannte von uns ist Zirkusartistin. Sie hat sich ihre Kostüme immer selbst geschneidert.“ Das war Gangls erster Berührungspunkt zur Wäsche. Sie ist ausgebildete Schneiderin und Wiesbauer studierte Wirtschaft – zusammen gründeten sie Soda.

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Eine schwierige Branche Neben Ausbeutungsthemen ist die Textilbranche für ihre verschwenderischen Tendenzen bekannt. Je nach Quelle werden pro Jahr bis zu 150 Milliarden Textilteile produziert. 20 bis 40 Prozent davon werden nie verkauft, und die Kleidung wird im Schnitt nur sieben Mal getragen. „Wir haben gesehen, wie grausig die Textilbranche eigentlich ist. Und dass das Bewusstsein dafür verloren gegangen ist. Man klickt auf ein Produkt im Internet und zwei Tage später kommt ein Packerl aus China für drei Euro“, sagt Wiesbauer. Mit Werkstattführungen will das Duo mehr Transparenz schaffen: „Wir wollen den Leuten die Möglichkeit geben, uns über die Schulter zu schauen und zu sehen, wie so eine Produktion funktioniert.“ Die Langlebigkeit ihrer Produkte liegt ihnen besonders am Herzen. „Nachhaltige Textilien sind ein Mythos. So etwas gibt es nicht, aber wir versuchen, Stücke zu fertigen, die länger halten, die man reparieren kann und idealerweise verrotten, wenn sie ausgedient haben“, erklärt Wiesbauer. Um das zu gewährleisten, arbeiten sie verstärkt mit Naturfasern und auch Holzfasern von Tencel. Im Gegensatz zu Großindustrien werden zudem zeitintensivere Extraschritte und höhere Materialkosten in Kauf genommen, wenn Qualität und Haltbarkeit dadurch verbessert werden. Hundert Arbeitsschritte zählen sie bei der Produktion ihres klassischen Büstenhalters.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl In der Werkstatt arbeiten bislang ausgebildete Schneiderinnen und Schneider – man ist aber auch offen für Quereinsteiger. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl In der Werkstatt arbeiten bislang ausgebildete Schneiderinnen und Schneider – man ist aber auch offen für Quereinsteiger. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl In der Werkstatt arbeiten bislang ausgebildete Schneiderinnen und Schneider – man ist aber auch offen für Quereinsteiger. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Wer bei Soda Unterwäsche, Bademode oder Sonstiges einkauft, kann kaputte Stücke dort auch reparieren lassen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Wer bei Soda Unterwäsche, Bademode oder Sonstiges einkauft, kann kaputte Stücke dort auch reparieren lassen.