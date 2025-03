Frauen in Führungspositionen: Warum eine "Musterfrau" nicht genug ist

Einige Jahre lang war es ziemlich ruhig um Frauenförderung. Andere akute Themen überlagerten, seit der Pandemie jagt eine Krise die nächste, die klassische Gleichberechtigung trat in den Hintergrund. Jetzt tut sich wieder etwas, Female Empowerment ist der neue Begriff dafür und Frauenthemen treten wieder stärker in Erscheinung. 2025, 114 Jahre nach dem ersten Internationalen Frauentag, hat sich zwar schon viel getan, ist vieles besser geworden, aber die großen Brocken bleiben: zu wenige Frauen in Führungspositionen und in politischen Ämtern; zu wenige Frauen, die das Weltgeschehen in Politik und Wirtschaft mitbestimmen.