Reden wir über Geld: KURIER holt die Top-Expertinnen für Sie auf die Bühne

Die Resonanz auf das erste KURIER Female Empowerment Event im Jänner war überwältigend, jetzt gehen wir mit dieser Serie in die zweite Runde.

Am 24. März steht das KURIER.Live-Event unter dem Thema Finanzen. „Geld lieben, Geld haben“ lautet das Motto. Denn: Frauen sind in Sachen Finanzen oft zu zögerlich, nicht strategisch genug und auch manchmal nicht genug dahinter, mehr Geld zu verdienen und dieses auch richtig und zukunftsweisend anzulegen. Die finanzielle Benachteiligung von Frauen beginnt schon früh: mit der Berufswahl und den Verdienstaussichten und zieht sich bis in die Gehaltsverhandlungen, wo zu wenig gefordert wird.

Um mehr Sensibilität und Mut in Sachen Finanzen zu schaffen, wird Christiane von Hardenberg, Volkswirtin, Buchautorin und bekannte Kolumnistin für FAZ und Die Zeit, die Keynote für den Abend halten. In Bühneninterviews mit Karin Kafesie (VIG), Investorella Larissa Kravitz und Unternehmerin und Pfandleiherin Karin Meier-Martetschläger werden wir intensiv ins Thema eintauchen.

Wie viel Vorsorge ist notwendig? Wie sehen die Österreicherinnen das Thema Risiko? Was und wie kann man sich absichern? Kann die Schuldenfalle jeden treffen und: wie baut man sich nach und nach ein kleines Vermögen auf.

Abgerundet wird das Programm im Hoxton Hotel von intensivem Netzwerken vor und nach dem inhaltlichen Teil. Der KURIER wird auf allen Plattformen – Print, TV, Online intensiv berichten.