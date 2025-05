Online-Shopping: Die dunkle Seite der schnellen Kaufentscheidungen

Auf der anderen Seite: Nie zuvor war die Verführung größer, nie zuvor war das Kaufen einfacher. Das Produkt, an das man nie gedacht hätte, ist nur einen Klick entfernt, wird via hinterlegter Bankdaten bezahlt, die Lieferdienste bringen’s nach Hause. Das ist der Tod für den Handel in der (noch) schönen Einkaufsstraße und eine Gefahr für die flinken Besteller. Die Verschuldung steigt, die Finanznot trifft immer öfter die Jungen, die mit der Produktumschwärmung noch weniger umgehen können. Wer ständig am Handy hängt, ist ein einfaches Konsumopfer.

Deshalb: Weniger in den Bildschirm schauen, mehr echtes Leben genießen. Tut einem selbst und dem Kontostand gut.