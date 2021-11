Was Frau nicht schaffen kann: Das Hausfrauen-Kalkül

Wie kommen wir konkret raus aus der Schleife?

Da bin ich keine Expertin, ich arbeite historisch. Aber ich denke, der erste Schritt wäre, Care-Arbeit als wichtige Arbeit und überhaupt als Arbeit anzuerkennen. Die Erzählung „Ich mache das aus Liebe“ ist immer noch vorherrschend. Wenn man glaubt, man macht das aus Liebe, ist es schwierig, sich zu wehren. Gegen wen kämpft man dann? Es ist aber eben nicht nur eine private Entscheidung, sondern liegt in den Arbeitsstrukturen. Man darf es also nicht nur dem Partner vorwerfen, sondern muss auch sehen: Wir sind hier in Strukturen, die machen es uns nicht leicht. Wir müssen gemeinsam und ohne Opfer-Wettstreit schauen, wie man die Arbeit organisieren kann. Ich finde die Aussage der Wiener Scheidungsanwältin Helene Klaar gut. Als sie gefragt wurde, wieso ihre Ehe noch funktioniere, obwohl die meisten Ehen nach dem zweiten Kind in die Brüche gehen, meinte sie: „Weil wir der Meinung sind, dass an allem wirklich Schlechten der Kapitalismus schuld ist und wir lassen uns nicht gegeneinander hetzen.“ Interessant finde ich auch die Erfahrungen aus Island, wo die Vier-Tage-Woche für dasselbe Geld eingeführt wurde und so mehr Zeit für die Familie und die Hausarbeit zur Verfügung steht. Man kann die Haushaltsarbeit natürlich auch auslagern, aber dann muss man vernünftig bezahlen.