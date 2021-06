Was attraktive Arbeitgeber ausmacht: Sandra Kolleth und Hannes Auer klären auf

Was hat sich durch die Pandemie für Ihre Mitarbeiter verändert?

Auer: Dadurch, dass wir auch während der Pandemie sehr volle Auftragsbücher hatten, betraf uns die Covid-Krise nur bedingt. Die Unternehmensverbundenheit und der Zusammenhalt unserer Mitarbeiter ist seit der Pandemie sicherlich größer geworden, weil wir in dieser Zeit so richtig erfahren haben, was wir selbst bei sehr schwierigen Umständen gemeinsam schaffen können.

Kolleth: In den Arbeitsweisen ist viel passiert: die starke Digitalisierung in der Kommunikation, virtuelle Meetings und so weiter. Wir haben 200 Mitarbeiter, bei denen Präsenz nötig ist, etwa im Kundendienst. Ihnen die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten war von Anfang an für uns wichtig und das war kompliziert – denken Sie an die Maskensituation zu Beginn der Pandemie. Was auch geschätzt wird, ist, dass wir offen und intensiv kommunizieren.