Nichts als Schrott? So wird Abfall zu neuen Rohstoffen

Ein Trend, auf den seit einiger Zeit auch die Europäische Kommission aufgesprungen ist. Mit Beschlüssen, wie dem Green Deal oder der Kreislaufwirtschaftsstrategie drängt sie langsam weg von der Wegwerf-Gesellschaft. Um jedoch das Ziel einer Kreislaufwirtschaft zu erreichen, müssen in Zukunft nicht nur mehr Abfälle recycelt, die Rezyklate müssen auch wieder eingesetzt werden. Derzeit liegt der Anteil dieser in der heimischen Produktion bei etwa zwölf Prozent. Um die Zahl zu erhöhen – zum Erreichen der Pariser Klimaziele ist eine Verdoppelung notwendig – denkt man in Österreich über eine verpflichtende Einsatzquote von Sekundärrohstoffen nach. „Grundsätzlich begrüße ich diese Beschleunigung des Handels mit Sekundärrohstoffen sehr, bei einigen Stoffen könnte die Quotenerfüllung aber schwierig werden, da nicht genug Material in Umlauf ist“, gibt Reich zu bedenken.

So würden Stahl und Aluminium so gut recycelt werden, dass drei Viertel der bis jetzt hergestellten Menge nach wie vor im Kreislauf geblieben ist. Auch bei Papier und Glas funktioniere es grundsätzlich schon. Bei Seltenen Erden (eine Gruppe von 17 Metallen, die etwa zur Herstellung von Magneten benötigt wird) und auch manchen Kunststoffen könne jedoch die Frage aufkommen, wer die enormen Mengen an Sekundärrohstoffen liefern soll, die dann von der Industrie eingesetzt werden müssen.

"Design for Recycling" entscheidend

Zwar erzeugt die Menschheit genug Müll, aber die weggeworfenen Produkte sind oft so gebaut, dass Entsorger nicht gut an die einzelnen Fraktionen herankommen. Das weiß auch Martina Gratz. „Ein Elektroauto etwa beinhaltet viele wertvolle Rohstoffe. Die Trennung ist aber sehr schwierig, da Produzenten und Konsumenten mehr wert auf das Design legen, anstatt darüber nachzudenken, wie der Abfallentsorger am Ende die verbauten Verbundstoffe wieder auseinanderbringen soll“, sagt sie. Hightech-Produkte und auch immer komplexere Verpackungen stellen die Kreislaufwirtschaft derzeit noch vor so manche Herausforderungen. „Weil die dafür verwendeten Kunststoffe etwa für ihre Sauerstoffbarriere unterschiedliche Zusatzstoffe enthalten, die die Trennung und das Recycling schwierig machen“, erklärt Altstoff Recycling Austria (ARA)-Vorstand Christoph Scharff. Das erkläre auch, warum die Recyclingquote bei Kunststoffen im Vergleich zu anderen Materialien derzeit noch relativ gering sei. „Die Branche arbeitet aber mit Hochdruck daran, die Quote von den aktuellen 25 Prozent auf die für 2025 vorgesehenen 50 Prozent zu erhöhen.“

Gelingen kann dies allerdings nur unter zwei Bedingungen: Zum Einen plädiert auch Scharff für das von Gratz angesprochene sogenannte „Design for Recycling“, also Produkte so herzustellen, dass ihre Rohstoffe später wieder möglichst gut getrennt und dem Kreislauf zugeführt werden können. „Zum Anderen muss aber auch die Bevölkerung ihren Beitrag leisten, und den Müll in die richtige Tonne werfen.“

Eine Umfrage im Auftrag des Verbands österreichischer Entsorgungsbetriebe zeigt hier einen Generationenkonflikt: Während 91 Prozent der Älteren angeben, ihren Abfall zu trennen, war das nur bei 72 Prozent der 14- bis 18-Jährigen der Fall. Und auch das Bewusstsein, dass im Abfall wichtige Rohstoffe stecken, ist bei der Generation 60 plus stärker ausgeprägt als bei Jüngeren. „Das muss sich schleunigst ändern. Denn, um die Klima- und Recyclingziele zu erreichen, müssen wir alle an einem Strang ziehen.“

"Plastiksteuer ist vertane Chance"

Apropos Recyclingziele: Europa habe aktuell eine große Chance vertan, führt ARA-Chef Christoph Scharff aus und spricht damit die Plastiksteuer der Europäischen Union an. 80 Cent pro nicht recyceltem Kilogramm Kunststoff schreibt diese vor. In Summe ist das gar nicht wenig. „Allerdings wird sie ökologisch kaum etwas bewirken, wenn sich die Staaten entscheiden, die Abgaben aus dem Steuertopf zu bezahlen. Dann geht der Anreiz für Kunststoffhersteller und Verbraucher, künftig mehr wieder zu verwenden, verloren.“

Unser Abfall in Zahlen

71,26 Millionen Tonnen Abfall sind 2019 in Ă–sterreich insgesamt angefallen.

300.000 Tonnen des gesamten MĂĽllaufkommens in Ă–sterreich machen Plastikverpackungen aus. Laut Greenpeace liegt der Plastikverbrauch pro Kopf und Jahr damit bei 34 Kilogramm.

30 Prozent aller in Österreich erzeugten Abfälle wurden laut Umweltbundesamt 2019 recycelt. Sieben Prozent wurden verbrannt, elf Prozent verfüllt und 46 Prozent deponiert.