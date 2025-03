Warum Philipp Tesarik seinen Anzug gegen die Goldschmiedeschürze tauschte

Ein Geschäft nach alter Tradition

Das Interesse ist familiär bedingt. Seit den 1970er-Jahren führten seine Eltern, Romana und Christian Tesarik, ein Juweliergeschäft in der Wiener Naglergasse. Als sie 2019 in Pension gingen, schien ihr Unternehmen ohne Nachfolger vor dem Aus zu stehen. Bis ihr Sohn sich 2020 doch noch für das Schmuckgeschäft entschied und mit 27 Jahren die Goldschmiedelehre startete. „Später habe ich mich mit der Gemmologie (Edelsteinkunde, Anm.) beschäftigt und in einer Goldschmiedewerkstatt gearbeitet“, erzählt Philipp Tesarik.

Mit der Zeit stellte sich die Frage: Warum die Leidenschaft nicht zum Beruf machen? Und so kam es dann auch. Durch sein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium verkürzte sich die Lehrzeit von dreieinhalb auf zwei Jahre. Und weil er schon dabei war, legte er gleich die Prüfung zum Goldschmiedemeister ab. „Es war ein großes Glück, dass sich das so ergeben hat“, sagt er heute. Eine Lehrstelle sei nämlich schwer zu finden, da viele Goldschmiede Einzelunternehmer sind und kaum Kapazitäten für Ausbildungen haben. Außerdem bieten die oft kleinen Betriebe nicht die nötige Bandbreite an Arbeiten, die ein Lehrling lernen sollte, erklärt Tesarik.

Dafür war der Sprung in die Selbstständigkeit kein allzu großer. Sein wirtschaftliches Vorwissen und die Erfahrung seiner Eltern seien ein klarer Vorteil gewesen. Er hatte aber noch ein Ass im Ärmel: „Ich habe mich nicht nur mit Leuten unterhalten, die erfolgreich gegründet haben, sondern auch mit jenen, die gescheitert sind.“ So wollte er vorweg Fehlern aus dem Weg gehen. „Je besser man vorbereitet ist, desto mehr Glück hat man.“