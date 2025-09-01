Bringt Teambuilding Vorteile – oder ist es überbewertet?

Die Medienfirma „Barstool Sports“ wagte im August ein Experiment: Eine Handvoll Mitarbeiter verbrachte vier Wochenenden gemeinsam in einem Strandhaus in New Jersey, USA. Während dieser Zeit wurden sie für eine Art Firmen-Realityshow gefilmt – mit unangenehmen Momenten, Streitereien, Flirts und neuen Freundschaften unter Kollegen. Ob dieses Teambuilding später auch im Arbeitsalltag positive Wirkung zeigt, bleibt noch offen. Aber was Teambuilding grundsätzlich bringt – und welche Gruppenaktivitäten sich dafür eignen –, erklärt Veronika Jakl, Arbeitspsychologin.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Arbeitspsychologie Jakl Arbeitspsychologin Veronika Jakl über Teambuilding.

Teambuilding: Ja, nein? Auf diese Frage hat Jakl eine klare Antwort: „Nein, keine Firma braucht unbedingt Teambuilding-Maßnahmen.“ Was sie brauchen, sei eine gute Arbeitsatmosphäre, in der man sich wohlfühlt, das Gegenüber gut einschätzen kann und Probleme offen ansprechen darf. Teambuilding-Events könnten dazu beitragen, meint sie. „Man lernt sich ohne Projektdruck und Deadlines kennen, kann sich über Persönliches austauschen und entdeckt vielleicht Gemeinsamkeiten, was wiederum Sympathien fördert.“