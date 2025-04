Wie ein Wiener Start-up mit Darmtests ein wahrlich großes Geschäft machen will

Das Ergebnis des Tests ist also eine Analyse plus Empfehlung zur Verbesserung.

Man kann alles zu einem Schleuderpreis machen, aber mir ist total wichtig, dass die Wertschöpfung in Österreich passiert und bleibt. Deshalb arbeiten wir mit einem österreichischen Labor zusammen, auch das Präbiotikum wird in Österreich hergestellt.

Ist myBioma die finanzielle Basis, um später weitere Bereiche zu erschließen, etwa in der Krebsprävention?

Auf jeden Fall. myBioma ist schon auch dafür da, dass die Grundeinnahmen passen. Aber man muss sagen: Es arbeitet jemand zwei Wochen lang im Labor, um Resultate zu liefern. In einer Probe sind ein bis zwei Millionen Bakterien, die gelesen werden. Der Output kommt dann zu uns, wir finden quantitativ und qualitativ heraus, um welche Bakterien es sich handelt, wie viele davon vorhanden sind und wie jedes Bakterium mit einem Gesundheitszustand zusammenhängen kann.

Wie groß ist Ihr Interesse, auch im Bereich der Medizin zu wachsen?

Wir haben aktuell um die zehn Studien am Laufen, wo wir mit Universitäten weiterforschen, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Das Mikrobiom ist immer noch in den Kinderschuhen, aber wir sehen, dass es langsam zu einem Jugendlichen wird. Das Interesse wächst also, auch in den Bereichen Medizin und Onkologie.

Lassen sich dadurch einfacher Investoren finden?

Wir sind nicht eigenfinanziert und brauchen Fremdkapital. Das Interesse ist Gott sei Dank sehr gut und auch vorhanden. Die Schwierigkeit ist nur, „smart money“ zu finden. Also Investoren, die nicht nur Geldgeber sind, sondern auch Wissen, also eine Expertise mitbringen. Etwa im Bereich Zertifizierungen von Medizinprodukten.