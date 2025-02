Traumjobs oder das große Geld: Was Schüler heute wirklich wollen

„Mein Plan A ist die Informatik“, erzählt Metehan, während er fleißig an einer Zeitungs-Titelseite bastelt. Er ist Schüler des Bundesrealgymnasiums (BRG) in der Gröhrmühlgasse in Wiener Neustadt und besucht die dritte Klasse. Der KURIER leitete dort vergangenen Montag einen Workshop und fragte bei der Gelegenheit, wie die Jungen sich ihre Karriere ausmalen. Metehans Plan B? „Fußballer. Aber Elektronik interessiert mich auch sehr.“

Seine Schulkollegen haben ähnlich konkrete Vorstellungen. Melissa will zum Beispiel in der Politik für Veränderungen sorgen. Marco will zum Bundesheer, um anderen zu helfen. Feras möchte als Pilot für Fluggesellschaften fliegen. Und Furkan als plastischer Chirurg arbeiten.