Mehr Respekt, bitte: Wie uns unser Umgangston entglitten ist

Sprache, Umgangsform und Umgangston bilden einen zentralen Faktor in unserem sozialen Gefüge: wie wir in der Familie, mit Freunden und in der Arbeitswelt reden, welche Worte wir verwenden und welchen Ton wir anschlagen, schafft eine Atmosphäre.

Das F***-Wort ist im amerikanischen Sprachalltag mittlerweile selbst in gut gebildeten Kreisen in jedem Absatz zu finden. Die Anschüsse im Alltag, unschöne Kraftausdrücke kommen auch bei uns immer stärker und direkter. Eine Verrohung der Sprache, die man merkt und spürt.