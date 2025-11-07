Neuer Private Members Club in Wien: Kann das funktionieren?

Es ist kein Marketingschachzug, um die Hotellobby mit Leben zu befüllen. „Es ist eine ernst gemeinte Sache“, erklärt Myriel Walter dem KURIER. Sie ist Global Director der Sircle Collection, einer niederländischen Hotelkette, die in der Wiener Schottenfeldgasse mit einem Ableger und dem zugehörigen Restaurant „Seven North“ schon vor Jahren angekommen ist. Jetzt wurden 22 Hotelzimmer durchgebrochen, Investments getätigt und alle Bewilligungen eingeholt, um zwei Jahre später als geplant „The Cover“ zu eröffnen. Einen Private Members Club, der sich in Barcelona bereits bewährt haben soll und auch bald nach London und Amsterdam kommt. Die Zielgruppe? Die Kreativen, die Entrepreneure und die, „die etwas schaffen wollen“, sagt Walter. Für rund 170 Euro im Monat (plus 550 Euro Anmeldegebühr) verschafft man sich Zugang zu Mitgliedsräumen, Co-Working-Spaces, Fitnessangeboten, Events und einem privaten Kinosaal, dessen Buchung extra zu bezahlen ist. Herzstück soll aber die neue Gemeinschaft sein, die dort entsteht. Diese aufzubauen, wird eine Herausforderung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © The Cover Vienna/Oliver Jiszda The Cover "The Cover" ist der neue Private Members Club der Sircle Collection und befindet sich in der Wiener Schottenfeldgasse im Max Brown Hotel. Die offizielle Eröffnung fand am 6. November 2025 statt. Ursprünglich hätte der Club 2023 an den Start gehen sollen.

Kein Kulturgut in Österreich Während sich in London die Club-Kultur schon seit Jahrhunderten etabliert hat, hält sich in Österreich bislang nur ein Konzept gut: Clubs, die sich aus einer bestehenden Seilschaft oder einem gemeinsamen Interesse heraus entwickelt haben. Die Orte, an denen man zusammenkommt, sind reine Nebensache, die Adressen dennoch exquisit. Bewährte Beispiele gibt es viele – vom Rotary Club über die WineBank bis zum Wiener Renn-Verein, der gemeinhin als exklusivster Herrenclub der Bundeshauptstadt gilt und bald 200-jähriges Bestehen feiert.

Das andere Clubkonzept, das auch „The Cover“ bedienen will, hat eine durchwachsene Erfolgsgeschichte in Wien. Hier wird mit einem exklusiven Ort und einem besonderen Angebot gelockt, immer mit betriebswirtschaftlichem Gedanken im Hintergrund. Es soll sich also rentieren, nicht immer klappt das. Das Wiener Penthouse k47 wagte vor rund zwanzig Jahren den Versuch, Mitglieder für einen Members Club zu gewinnen und scheiterte. Die Preise waren zu hoch, hört man. Heute ist es eine Eventlocation. Jünger ist das Experiment des Restaurants Grand Ferdinand. Für 30 Euro Mitgliedsbeitrag sollte der „Grand Étage Club“ Gourmet-Interessierte auf das Dach des Hauses locken. Irgendwann wurde Mitgliedern der Beitrag nicht mehr abgebucht, es hat sich ausgeclubbt, bestätigt man dem KURIER. Und auch der X Club des umstrittenen Gastronomen Martin Ho hat sich mehrfach neu erfunden. Zuerst war er nur Besitzern von limitierten schwarzen Schlüsseln vorbehalten, nach einem Umbau 2024 durften plötzlich alle rein, um wenige Monate später zum strengen Schlüsselkonzept zurückzukehren. Johannes Kattus ist mit seinem Private Members Club 2022 „Am Hof 8“ in der Innenstadt angekommen und hat vor, zu bleiben.