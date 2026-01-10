Wie heimische Firmen Klimaziele trotz Krisen erreichen

Es war ein Jahr voller Unsicherheiten, Krisen und eines sehr schwachen Wirtschaftswachstums in Österreich. Welche Themen die heimischen Firmen besonders beschäftigt haben und wie sie bei all dem noch Zeit für Nachhaltigkeit finden, erklären Julia Weberberger (Energie AG Oberösterreich), Peter Hermann (NetApp) und Denise Kovarik (Glacier) im KURIER Business Gespräch.

Firmen bleiben trotz Krisen optimistisch

„2025 war ein Härtetest für die Nachhaltigkeit“, bestätigt Julia Weberberger. „Aber ich bin der Meinung, dass sie ihn besser bestanden hat, als viele erwartet haben.“ Trotz der Unsicherheiten und Krisen hängt ihr Blick am Positiven: „Wir haben in der EU nach wie vor das Ziel, 2050 klimaneutral zu werden. Das ist für Unternehmen wie uns eine wichtige Klarheit.“ Der Transformationspfad geht weiter.

Das Gebot der Zeit: Man hält an den großen Zielen fest, justiert bei Bedarf aber nach. Die Energie AG Oberösterreich hält sich hier an die „klaren, strategischen Vorgaben“ des Vorstands: „Wir richten uns auf Klimaneutralität aus, und das haben wir auch in sehr konkrete, messbare Ziele übersetzt.“