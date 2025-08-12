Nachhaltiges Wirtschaften zahlt sich aus, doch nur wenige setzen darauf

Nachhaltigkeit gilt weitgehend als Wettbewerbsvorteil – doch laut einer aktuellen Erhebung der Beratungsfirma EY setzen nur fünf Prozent der Unternehmen auf eine wirklich integrierte Strategie. Woran das liegt, erklärt Willibald Kaltenbrunner, Partner bei EY denkstatt.

KURIER: Herr Kaltenbrunner, was genau versteht man unter einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie?

Willibald Kaltenbrunner: Eine integrierte Nachhaltigkeitsstrategie bedeutet, dass ESG-Ziele nicht isoliert betrachtet, sondern systematisch in alle unternehmerischen Entscheidungen, Prozesse und Steuerungsmechanismen eingebettet werden – von „Supply Chain“-Themen über das Produktdesign bis zur Unternehmensfinanzierung.

Solche Firmen sollen einen starken Wettbewerbsvorteil haben.

Sie schneiden in allen zentralen Bereichen besser ab. Wirtschaftlich, reputativ und organisatorisch. Die Studie zeigt klar: Wer Nachhaltigkeit ganzheitlich umsetzt, ist resilienter, innovativer und erfolgreicher. Unternehmen mit starker Integration sind auch deutlich zuversichtlicher, ihre Wachstumsziele zu erreichen, sie haben ein robusteres Markenimage, eine höhere Mitarbeiterbindung und ein besseres Standing bei Investoren. Auch die operative Umsetzung – etwa bei Technologien oder Schulungen – ist wesentlich effektiver. Genau deshalb lohnt es sich, ESG systematisch ins Kerngeschäft zu integrieren.