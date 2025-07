Weniger Druck oder mehr Verantwortung? Die Folgen der ESG-Lockerungen

Eva Aschauer: Momentan ist das tatsächlich die Hauptherausforderung: einen Überblick zu bewahren. Was betrifft mich? Was sind Gerüchte? Was wurde beschlossen? Ich habe Verständnis für Unternehmen, die sagen, dass sie das Regulierungsthema jetzt gerade nicht mehr hören können.

Wen treffen diese vielen Veränderungen am stärksten?

Das mag vermessen klingen, aber am einfachsten ist es noch für große börsennotierte Unternehmen. Für sie ändert sich am wenigsten – obwohl die nationale Umsetzung der CSRD für sie noch ausständig ist. Sie haben ein umfangreiches Paket, das sie umsetzen müssen und dahingehend die meiste Klarheit. Für jene, die vor der Omnibusregulierung berichtspflichtig gewesen wären, ist es nun herausfordernder. Sie könnten der Verlockung nachgeben und in einen Dornröschenschlaf fallen. Nach dem Motto: Ich muss jetzt nichts mehr machen, also ist das Thema beendet. Aber so ist es nicht. Es ist komplexer und individueller geworden.

Inwieweit?

Der große europäische Mittelstand, die KMU, müssen zwar aus regulatorischer Sicht wenig tun, sich aber umso klarer darüber werden, was aus anderen Gründen notwendig ist. Früher durfte man davon ausgehen, dass, wenn man das umfangreiche Berichtspaket erfüllt, auch alle Finanzierungsthemen, die Vergabe oder die Wertschöpfungskette recht gut abgedeckt sind. Jetzt muss man sich um die einzelnen Fronten laufend kümmern.