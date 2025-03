Nachhaltig zum Erfolg: Wie ESG-Maßnahmen Unternehmen stärken

„Wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen. Um langfristig erfolgreich zu sein, kann man Nachhaltigkeit nicht ignorieren“, sagt Gregor Pilgram , CEO der Generali Österreich . Die Integration von ESG-Prinzipien soll nicht nur Umwelt und Gesellschaft positiv beeinflussen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft stärken, ergänzt Walter Langmann von NetApp Austria .

Besser werden in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das sollen ESG -Maßnahmen bringen. Welche Vorteile sich daraus für Firmen ergeben, berichten vier Partner der Klima-Initiative von KURIER Glacier , die jetzt in eine neue Runde geht.

Die Climate-Hours Auch heuer wieder findet die Climate-Hours-Initiative von KURIER und Glacier statt. Vier Partnerunternehmen sind mit dabei: Generali, TPA, Quorum / NetApp sowie DORDA. Ein Jahr lang werden Mitarbeiter, Partner und Lieferanten auf das Thema ESG sensibilisiert, geschult und in Veranstaltungen aktuelle Themen besprochen. Glacier liefert die Inhalte, der KURIER begleitet als Medienpartner.

Andreas Zahradnik von DORDA Rechtsanwälte weiß auch warum. Nachhaltige Geschäftsmodelle sind langfristig resilienter. Und wecken eher das Interesse von Investoren, was sich wiederum positiv auf Finanzierungsmöglichkeiten auswirkt. „Besonders im Bereich Green Finance sehen wir, dass ESG-Kriterien einen besseren Zugang zu Fremdfinanzierung bieten können“, sagt er.

Ziel ist, Nachhaltigkeitskompetenzen praxisnah zu vermitteln, von der die ganze Firma profitiert. Mitarbeiter werden bei ihren CSRD-Reportingfähigkeiten unterstützt und die Transformation hin zur Green Economy vorangetrieben.

„Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass sich Unternehmen in Österreich sicher und erfolgreich in diesem neuen regulatorischen Umfeld bewegen“, sagt Walter Langmann, von NetApp Austria. Glacier bringt die erforderliche Expertise und Klimakompetenz ein, während der KURIER die Initiative medial begleitet und auf allen Kanälen darüber berichtet. Gemeinsam schulen sie Partnerfirmen und sensibilisieren für das Thema. Zum Programm gehören:

Mehr als sechs „CSRD Deep Dives“, die mit White Papers und Studien tiefere Einblicke in verschiedene Themen bieten. Zwei interaktive Climate Hours (am 20. Mai und 15. Oktober), die jeweils 90 Minuten dauern. Ergänzt durch zwei exklusive Climate-Leaders-Circle-Events für ESG-Verantwortliche und C-Level – das erste findet am 6. Mai, das zweite im November statt.