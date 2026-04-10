Business People

Mörwalds Feinkosten: Ein Spektakel der Region

Toni Mörwald lud zum Feinkosten nach Feuersbrunn – 300 Gäste kamen zu Genuss, Netzwerk und Prominenz.
Sandra Baierl
10.04.2026, 13:24

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Fünf Personen stehen auf einer Bühne vor einem großen Essensmotiv, während eine Person ins Mikrofon spricht.

Aus allen Himmelsrichtungen kamen am Dienstag die Gäste nach Feuersbrunn angereist – Toni Mörwald lud zu seinem Feinkosten und gut 300 Geladene freuten sich. Nicht nur auf Austern, Champagner, Spargel und „Mör im Hemd“ und feinen Wein, sondern auch auf das Netzwerk-Event und die Programm-Highlights zwischen den feinen Gängen. Theresia Mörwald begrüßte bekannt salopp, Paul Gessl betonte die Wichtigkeit der Kulturwirtschaft in Niederösterreich und Erwin Hameseder sprach zur Lage der Welt. 

Der Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbands betonte, dass die aktuelle Lage der Welt zeige, dass die Neutralität uns nicht schützen kann.  „In der Autarkie liegt der Schlüssel“, ist Hameseder sicher. Österreich müsse in vielen Bereichen eigenständiger werden. Zum Eigenversorger werden. Hameseder  schlug damit die Brücke zur Regionalität. Es sei aktuell ein Wettstreit zwischen „Global“ und „Regional“ zu erkennen, „damit müssen wir umgehen, ob  wir wollen, oder nicht“, sagt Hameseder.  Europa müsse in der Welt wieder viel stärker  zu einem Machtfaktor werden. Denn: „Wirtschaftlich sind wir ebenbürtig mit Amerika“, da bräuchte es ein neues Selbstbewusstsein. 

46-224087307

Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach über die Leitbetriebe in ihrem Land und hob die Familie Mörwald als Standortfaktor und wichtigen Arbeit- und Impulsgeber in der Region hervor.

Zum Feinkosten sind u. a. angereist: Michael Duscher (Niederösterreich Werbung) und Kathrin Duscher (OMV), Karl Guschlbauer (Schaumrollen), Gerald Hackl (Vivatis), Harald Neumaerker (Aumaerk), Johannes Rath (Lobmeyer), Wolfgang Sobotka (Parlamentspräsident a. D.), Peter Spak, Markus Wildeis (Stellantis), Karl Wilfing (NÖ Landtagspräsident), Robert Zadrazil (Casinos Austria Aufsichtsratchef).

Hier finden Sie noch mehr Geschichten zu Business-Events
Business People Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner
kurier.at, SB  | 

Kommentare