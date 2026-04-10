Mörwalds Feinkosten: Ein Spektakel der Region

Aus allen Himmelsrichtungen kamen am Dienstag die Gäste nach Feuersbrunn angereist – Toni Mörwald lud zu seinem Feinkosten und gut 300 Geladene freuten sich. Nicht nur auf Austern, Champagner, Spargel und „Mör im Hemd“ und feinen Wein, sondern auch auf das Netzwerk-Event und die Programm-Highlights zwischen den feinen Gängen. Theresia Mörwald begrüßte bekannt salopp, Paul Gessl betonte die Wichtigkeit der Kulturwirtschaft in Niederösterreich und Erwin Hameseder sprach zur Lage der Welt.

Der Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbands betonte, dass die aktuelle Lage der Welt zeige, dass die Neutralität uns nicht schützen kann. „In der Autarkie liegt der Schlüssel“, ist Hameseder sicher. Österreich müsse in vielen Bereichen eigenständiger werden. Zum Eigenversorger werden. Hameseder schlug damit die Brücke zur Regionalität. Es sei aktuell ein Wettstreit zwischen „Global“ und „Regional“ zu erkennen, „damit müssen wir umgehen, ob wir wollen, oder nicht“, sagt Hameseder. Europa müsse in der Welt wieder viel stärker zu einem Machtfaktor werden. Denn: „Wirtschaftlich sind wir ebenbürtig mit Amerika“, da bräuchte es ein neues Selbstbewusstsein.