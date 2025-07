Warum Benefits mehr sind als nur nette Zugaben

KURIER: Herr Monschein, beim Thema Mitarbeiterbindung sehen Sie Benefits als Schlüssel zum Erfolg – warum?

Christoph Monschein: Benefits sind weit mehr als nur nette Zugaben – sie sind ein ganz konkretes Zeichen der Wertschätzung. Sie vermitteln den Mitarbeitenden das Gefühl, dass sie nicht einfach nur Zeit gegen Geld tauschen, sondern dass das Unternehmen ihnen mehr bietet. Dieses Extra stärkt die emotionale Bindung und zeigt, dass der Arbeitgeber die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden wirklich erkennt und ernst nimmt. In Zeiten, in denen Fachkräfte knapp sind, ist diese Wertschätzung ein entscheidender Erfolgsfaktor, um Talente langfristig zu binden.

Welche Benefits kommen am besten an – und welche weniger?

Am besten funktionieren Benefits, die einfach umzusetzen sind, kaum Verwaltungsaufwand verursachen und von möglichst vielen Mitarbeitenden genutzt werden können. Dabei sind vor allem Angebote, die unabhängig vom Arbeitsort relevant sind – also egal, ob jemand im Büro oder im Homeoffice arbeitet, und die man regelmäßig nutzen kann, beliebt. Das können beispielsweise Zuschüsse zum Öffi-Ticket sein, oder ein täglich einlösbarer, steuerfreier Essenszuschuss – solche Benefits bieten echten Mehrwert im Alltag. Weniger gut kommen dagegen Benefits an, die aufwendig sind – egal ob in der Administration oder in der Nutzung. Angebote, die nur ein kleinen Teil der Belegschaft wirklich nutzt oder nutzen kann, können außerdem schnell zu Ablehnung führen, weil sich Mitarbeitenden nicht gesehen und wertgeschätzt fühlen.

Was hat es mit den steuerfreien Benefits auf sich?

In Österreich gibt es ein für Arbeitgeber und Arbeitnehmende vorteilhaftes Modell: Steuerfreie Benefits ermöglichen es Unternehmen, den Mitarbeitenden zusätzlich zum Gehalt Zuschüsse zukommen zu lassen, ohne dass dafür Sozialversicherungsbeiträge oder Steuern anfallen. Das sind echte Extras „on top“, die konkret im Arbeitsalltag unterstützen. Die Bandbreite an Angeboten ist dabei wirklich groß und kann bis zu mehreren tausend Euro jährlich pro Mitarbeitenden betragen. Unter steuerfreie Benefits fallen beispielsweise der Essenszuschuss von rund 1.760 Euro jährlich, das Klima-Ticket für knapp über 1.000 Euro, Zuschüsse für Kinderbetreuung, Lebensmitteleinkäufe oder Öffi-Jahrestickets (etwa in Wien für 365 Euro).