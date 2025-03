Das ist die Geheimwaffe erfolgreicher Unternehmen

Deshalb sollten Rituale immer auch einen emotionalen Faktor haben – etwas, das Menschen mitreißt und bewegt. Als Beispiel nennt er den traditionellen Tanz der Māori aus Neuseeland. Auf sozialen Plattformen wurde das neuseeländische Rugby-Team, die „All Blacks“, für ihre Tradition weltweit bekannt: Vor jedem Spiel tanzen sie den „Haka“ und motivieren damit nicht nur sich selbst, sondern oft auch das gesamte Stadion. Doch wie lässt sich so etwas auf den Arbeitsalltag übertragen?

Hier kommen Rituale ins Spiel. Sie helfen dabei, wieder auf Kurs zu kommen, und heben die Stimmung, wenn etwas aus dem Ruder läuft, sagt er. „Aus Ritualen kann man Energie und Motivation gewinnen, um in den Idealzustand zurückzufinden und Bestleistungen abzurufen.“

Leber hat seine Wurzeln im Sport und schöpft dort Inspiration für die Businesswelt . In beiden Bereichen gehe es darum, sich Ziele zu setzen und konsequent darauf hinzuarbeiten. „Und wie beim Training für einen Marathon läuft nicht immer alles nach Plan. Strategien müssen angepasst, nachgeschärft werden. Manchmal braucht es andere Lösungen, um ans Ziel zu kommen“, so der Coach.

Routine vom ersten Arbeitstag an

Ronny Leber sieht bereits den ersten Arbeitstag als idealen Zeitpunkt, um ein Ritual zu starten. Die US-amerikanische Landtechnikfirma John Deere habe das gut umgesetzt, meint er. Vom ersten Moment an werden neue Mitarbeitende aktiv in die Firmenkultur eingebunden. Mit persönlichen Willkommensschildern und einem „Buddy“, der sie durch den ersten Tag begleitet. „Von Tag eins an wird klar kommuniziert: Hey, du bist uns wichtig.“

Wer Rituale nicht nur im Onboarding integrieren will, könnte, wie die Hotelkette Ritz-Carlton, in die Alltagsroutine eingreifen. Dort ist etwa das tägliche „Line-up“ ein Bestandteil des Tagesablaufs: In einem kurzen Meeting werden Erfolgsgeschichten geteilt und die Unternehmenswerte thematisiert. Oder man macht es wie die Softwarefirma HubSpot und feiert im Team jeden neugewonnenen Kunden mit einem „Champagner-Moment“. „Diese authentische, individuelle Wertschätzung, vor allem seitens der Führungskraft, ist unglaublich wertvoll“, sagt Leber. Fehlt sie, seien Mitarbeitende über kurz oder lang weg.