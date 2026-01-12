Die Zukunft der Arbeit: Warum kleine Schritte die neuen Karrieresprünge sind

Zukunftsforscher Harry Gatterer zeichnet ein klares Bild der Arbeitswelt der Zukunft. Die Berufslaufbahn werde künftig aus zwölf bis 15 sogenannten Mikrotransitionen bestehen – und nicht aus zwei bis drei Jobwechseln im Leben. Auch das klassische Modell von Ausbildung, Karriereaufstieg und Pension sei Geschichte. Was kommt stattdessen auf uns zu?

KURIER: Es wird künftig mehr Jobwechsel geben – jedoch nur kleine, sogenannte Mikrotransitionen. Was genau kann man sich darunter vorstellen?

Harry Gatterer: Mit Mikrotransitionen meine ich keine großen Wechsel, sondern viele kleine, kontinuierliche Übergänge im Arbeitsleben. Das kann ein Rollenwechsel im selben Unternehmen sein, das Arbeiten an neuen Projekten, der Erwerb neuer Kompetenzen oder auch ein zeitlich begrenzter Wechsel in ein anderes Umfeld. Menschen wechseln heute seltener „alles“, sondern öfter „etwas“. Es geht weniger um den einen großen Karrieresprung, sondern um eine Abfolge lernbasierter Anpassungen – innerhalb wie außerhalb von Organisationen.