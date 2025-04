Karriereboost oder überflüssig: Braucht es den Master noch?

Leichter Jobeinstieg

Auswertungen der Statistik Austria zeigen, dass die Übertrittsquote vom Bachelor- ins Masterstudium bei 63 Prozent liegt. Und laut der OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ weisen Master/Diplom-Absolventen und Personen mit Doktorat/PhD die höchsten Beschäftigungsquoten auf (88 Prozent bzw. 95 Prozent). Eine Erkenntnis, die schon mal für einen Master- (oder gar einen Doktor-) Abschluss spricht.

„Master sind kein Selbstzweck“, lenkt Julian Maly dennoch ein. „Das muss man individuell sehen, je nach Berufsfeld und Karriereziel.“ In gewissen Bereichen gäbe es eine „gläserne Decke“, die einen Master-Titel voraussetzt. Wenn man etwa einen Job im Finanzbereich, juristische oder technische Berufsfelder anstrebt oder einfach einen Sitz im Vorstand. Auf die gesamte berufliche Laufbahn bezogen sei dieser akademische Grad also nach wie vor ein Vorteil – jedoch keine Condicio sine qua non.

„In Österreich und Deutschland ist der Bachelor sehr anerkannt und ist in vielen Unternehmen bereits gleichgestellt“, so Maly. Als Grund nennt er den Bewerbermangel. „Da haben Firmen nicht den Anspruch, nur Masterabsolventen einzustellen.“ Er erkennt grundsätzlichen einen Trend bei den Anforderungen von Unternehmen hin zur Praxiserfahrung. Etwas, das sich auch deutlich am Gehalt zeigt.