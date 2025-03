"Wir öffnen damit die Büchse der Pandora“: Wenn Marken Politik machen

Wann genau Firmen begonnen haben, sich zu politischen Themen zu bekennen, ist umstritten, sagt der Markenexperte. Er selbst meint, dass 2008 ein guter Ansatzpunkt ist. Es war die Zeit der großen Bankenkrisen , die zu einem erheblichen Imageproblem geführt haben. Es musste eine neue Marketing-Strategie her, die auch zu den vermeintlich veränderten Ansprüchen der Konsumenten passte.

Als Beispiel nennt er die Regenbogenflagge , die im Juni während des Pride-Month zahlreiche Logos ziert. Jedoch nur in westlichen Ländern, wo es akzeptierter ist. Anderswo bleiben die Regenbogenfarben oft aus.

Für Firmen wurde klar: Will man als Marke erfolgreich und unverwechselbar sein, muss man den Zeitgeist aufgreifen, Themen wie soziale Verantwortung und Umwelt ins Marketing verpacken. Das „Purpose-Marketing“ war geboren. Eine Strategie, die Errichiello kritisch sieht. „Man hat den Zeitgeist ökonomisiert, ihn zu Geld gemacht. Viele Marken suggerieren eine Veränderung, die es eigentlich gar nicht gibt. Sie wird zum Mittel zum Zweck.“

Wer macht die Werbung?

Was man bei großen Statements der Marken nie vergessen darf, sind die Personen, die dahinter stehen, erklärt Oliver Errichiello. Also jene Menschen, die für die Inhalte zuständig sind. Besucht man Marketing-Teams und Werbeagenturen, trifft man vermutlich überwiegend junge Leute, so Errichiello. „Das sind Menschen, deren Lebensrealität sich oft deutlich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheidet.“ Konservative Themen werden dort selten vertreten – und somit nur 50 Prozent der Kunden adressiert.

„Auf der anderen Seite stehen aber Menschen, die einfach ein Produkt kaufen wollen, ohne damit ein großes politisches Statement zu setzen“, so Errichiello. Er geht davon aus, dass es auch Unternehmen geben wird, die genau diese Zielgruppe ansprechen und konservative Werte stärker in den Vordergrund rücken. Tesla macht das, driftet gerade mit seinem CEO nach rechts ab.

Eine riskante Entwicklung, meint Errichiello: „Wenn sich Unternehmen zunehmend politisch äußern, öffnen wir irgendwann die Büchse der Pandora. Dann wird Kommunikationsmacht gezielt genutzt, um bestimmte politische Agenden voranzubringen.“