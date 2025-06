Was 1.630 Fallschirmsprünge über die Business-Welt verraten

Buchner spricht aus Erfahrung. Einmal ist sie in einer Gruppe von Profis über Kufstein aus dem Flugzeug gesprungen – und verlor plötzlich die Kontrolle. „Ich bin mit 300 km/h quer durch die anderen durchgeschossen“, erzählt sie. Verletzt hat sie niemanden aber durch die ruckartige Öffnung des Fallschirms wurde sie fast bewusstlos. Was sie gemacht hat? Tief durchgeatmet. „Mit jedem Atemzug konnte ich klarer sehen und letztlich sicher landen.“

Was dabei hilft, Träume in die Tat umzusetzen?

Buchners Ziel: Ein gutes Vorbild sein

Vorbilder, ist Lisa Buchner überzeugt. „Es geht darum, sichtbar zu sein und andere zu inspirieren“, sagt sie. Bis heute passiert es Buchner, dass Menschen sie verdutzt ansehen, weil sie nicht glauben können, dass auch Frauen Fallschirmspringen. Das will Lisa Buchner ändern und hat sich auch deshalb als Keynote-Speakerin ein zweites Standbein aufgebaut.

Außerdem geht es ihr darum, andere zu motivieren und zu fördern. So wie es Robert Pečnik, ein maßgeblicher Entwickler des Wingsuits, bei ihr gemacht hat. Denn als dieser einmal unabsichtlich mit seinem fledermausartigen Anzug Lisa Buchners Fallschirmsprung durchkreuzte, entschädigte er sie. Und lud sie auf einen weiteren Sprung ein. „Das ist eine kleine Geste“, sagt Buchner, die aber viel bei ihr bewirkt hat. Also versucht sie, ihren Trainees vor jedem Sprung ein gutes Gefühl zu vermitteln. „Ich lächle sie an, gebe High-Fives und zeige ihnen, dass ich an sie glaube. Dass ich sicher bin, dass sie gut ausgebildet sind.“ Ein Ratschlag, der sich auch in der Business-Welt gut anwenden lässt.