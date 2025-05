Unerreichbarer Traumjob: Warum der Plan B mindestens genauso gut ist

Was Marcel Friederich machte? Ein Praktikum bei FC Schalke 04 – dort, wo auch sein großes Idol Manuel Neuer spielte. Den Fußballstar traf Friederich später persönlich, um ihn zu interviewen – nicht nur einmal.

Als Mensch mit Behinderung hatte er das Gefühl, sich mehr beweisen zu müssen – einerseits, weil es nach wie vor gesellschaftliche Berührungsängste oder Vorurteile gegenüber Menschen gibt, die nicht der „Norm“ entsprechen. Andererseits, weil man bekanntlich sein eigener schärfster Kritiker ist. Es ist wie in einer Beziehung, sagt Friederich zum KURIER, der ihn per Videotelefonat erreicht. „Bevor man bereit ist, eine andere Person zu lieben, muss man sich selbst lieben.“

So war es auch beruflich. Friederich arbeitete hart, verschaffte sich Respekt in der Sportbranche, die in vielen Bereichen von Ellenbogen-Mentalität geprägt ist. „Ich habe sehr viel kompensiert durch meine Arbeit“, erkennt er rückblickend.

Erst vor ein paar Jahren wurde ihm bewusst, was er bereits geleistet hat. 2023 war er zu Gast in einem Podcast, sprach über sein Leben mit körperlicher Behinderung und bekam anschließend viel Zuspruch. „Du gibst Mut und Kraft, weil du so offen mit deiner vermeintlichen Schwäche umgehst“, wurde ihm gesagt. Geglaubt hat das Friederich anfangs nicht. Irgendwann gestand er sich aber ein: Da muss etwas dran sein. Und kündigte Ende 2024 seinen sicheren Job bei der Deutschen Fußball Liga.