Wie eine App die Finanzbildung von Lehrlingen verbessern soll

Eine App für Finanzbildung

„Lehrlinge haben vom ersten Monat der Lehre an einen Arbeits- sowie Ausbildungsvertrag“, erklärt Melina Schneider, Leiterin der Abteilung Bildungspolitik der WKO. Sie verdienen ein Lehrlingseinkommen, wissen aber oft nicht, wie sie damit umgehen sollen, sagt sie. Eine Lösung muss her – und diese soll sich in einer App verstecken. Konkret: in „wîse up“, der virtuellen Lernplattform der WKO. Rund 7.500 Lehrlinge nutzen die App bereits für fachspezifische Lernstrecken, die an ihr Berufsfeld angepasst sind.

Zusätzlich gibt es auch lehrlingsübergreifende, sogenannte „überfachliche Bereiche“, erklärt Sigrid Hantusch-Taferner, Geschäftsführerin von wîse up. Darunter fallen Arbeitssicherheit, digitales Arbeiten und nun auch die Finanzbildung. Die App erinnert an eine Social-Media-Plattform. Neben dem Scrollen, Liken und Kommentieren bearbeitet man interaktive Lerninhalte mit alltäglichen Beispielen. Themenbereiche sind „Mein erstes Einkommen“, „Meine erste Wohnung“, „Mein erster Urlaub“ – Online-Banking, Kredite, Investments (und bald Kryptowährungen) inklusive.