KURIER.Live: Was ist heute noch etwas wert?
Die Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ wird fortgesetzt. Heute lädt der KURIER von 17 bis 20 Uhr ins Hoxton Vienna im dritten Bezirk. Mit Drinks und Kulinarik und im Ambiente der 1970er-Jahre geht es diesmal um: „Goldene Werte“.
Die Welt dreht sich schnell, vieles verändert sich. An diesem Abend sollen bleibende Werte und Beständigkeit im Mittelpunkt stehen. Worauf können wir uns noch verlassen – im Leben, im Job, finanziell und bei der Geld- und Goldanlage?
Star-Philosophin Lisz Hirn eröffnet mit einer Keynote über Werte und Tugenden. Finanzexpertin Monika Rosen, Investment-Profi Robert Karas, Female Leadership Expertin Maren Wölfl und Alexandrina Morales-Meoqui (Münze Österreich) vertiefen das Thema.
Unten geht es zum Livestream - hören Sie mit.
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