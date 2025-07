Kürbiskernöl: Warum ein heimischer Produzent in die USA geht

Diesen Sommer kommen Amerikaner auf den steirischen Geschmack. Der Kürbiskernöl-Spezialist Steirerkraft geht nach New York City – und das im großen Stil: Werbe-Spots werden am Times Square ausgestrahlt und Vanilleeis mit heimischem Kürbiskernöl angeboten. „Steirerkraft on Ice“ heißt das Dessert-Konzept, das in Kooperation mit Premium-Eisdielen, Patisserien und gehobenen Restaurants umgesetzt wird. Was steckt dahinter?