Die Kryptoforensiker: Neue Ermittler überführen Cyber-Täter

Albert Quehenberger war nicht immer technikaffin. Er hat sich eher dorthin entwickelt, erklärt der Krypto-Experte dem KURIER. Es war ein Diebstahl, der ihm den entscheidenden Schubs verlieh. Denn als die Kryptowährung Bitcoin noch neu im Onlinemarkt war, kaufte er sich einige. Sechs von diesen Krypto-Münzen wurden ihm gestohlen. „Ich wollte den Fall anzeigen. Aber bei der Polizei wurde ich mit großen Augen angeschaut. Sie meinten, dass sie mir nicht helfen können.“ Also nahm er den Fall selbst in die Hand und suchte nach Ausbildungsmöglichkeiten - unter anderem in einem Cyber-Sicherheitsinstitut in den USA. Heute ist er der erste zertifizierte österreichische Kryptoforensiker. Seine sechs Bitcoins konnte er jedoch nicht mehr finden. Der Fall sei im Sand verlaufen, sagt er.

Mit „Internet-Geld“ wie Bitcoin entstehen neue Verbrechen, die neue Jobs fordern. Albert Quehenberger hat dazu beigetragen, dass der „Blockchain- und Kryptoforensiker“ bundesweit offiziell in das Berufsbild der IT-Dienstleister aufgenommen wurde. Dem KURIER erklärt er, was genau man unter diesem Beruf versteht.