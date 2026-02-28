Monatsanfang und schon im Minus: Zwei Methoden gegen rote Zahlen am Konto

Ein klassisches Szenario am Monatsersten: Das Gehalt ist frisch eingetrudelt, das Girokonto leuchtet grün. Die Fixkosten lassen sich noch halbwegs wegstecken. Mit etwas Pech rufen sich Konsumationen aus dem Vormonat in Erinnerung – über Online-Bezahldienste oder die Kreditkarte. Und plötzlich ist am Ende des Geldes wieder einmal viel Monat übrig. Während die einen rechtzeitig vor der Nulllinie den Sparstift ansetzen, nehmen andere das Kontolimit nicht ganz so genau. Sie bewegen sich zwar im Rahmen, allerdings im Überziehungsrahmen. „Ich brauche das Minus am Konto, um mich den restlichen Monat zu zügeln“, rechtfertigt sich eine Person, die vielleicht die Autorin dieses Artikels ist. Doch wie gefährlich ist der leichtfertige Umgang mit den roten Zahlen wirklich und wie entflieht man diesem Habitus wieder?

Kontozustand: Immer rund um Null (oder darunter) „Acht von zehn Menschen, die zu uns kommen, haben einen Kontoüberzug“, sagt Finanzexpertin Gudrun Steinmann. Mit „zu uns“ meint sie die Schuldenberatung des Fonds Soziales Wien (FSW). Das Konto überziehen wäre ihrer Erfahrung nach einer der ersten Schritte in die Überschuldung. „Der Prozess dorthin passiert schleichend. Man gibt jeden Monat ein bisschen mehr Geld aus, als man zur Verfügung hat.“ Banken gewähren den Überzug bis zu einem Limit, sie profitieren schließlich auch davon. „Tendenziell sind es zehn bis 13 Prozent Zinsen, die man für den Kontoüberzug bezahlt.“ Sollte die Bank das Konto fällig stellen, kämen fünf Prozent Verzugszinsen hinzu. Überziehen kann also richtig teuer kommen – „aus der Praxis wissen wir, dass sich Schulden alle vier bis fünf Jahre verdoppeln“, erklärt Steinmann.

Warum sich manche finanziell trotzdem nicht am Riemen reißen? Weil es sich im ersten Moment nach Sicherheit und Kontrolle anfühlt, sagt Podcasterin und Finanzprofi Lisa Pulsinger: „Ich glaube, dass sich viele denken: Ich habe mir das erarbeitet, lebe im Hier und Jetzt. Das legitimiert ein bisschen den schlechten Umgang mit Geld. Am Ende des Tages tut man sich damit aber nichts Gutes.“ Wege aus der Überziehungsspirale gibt es. Der komplette Verzicht ist aber nicht die Lösung, sagen die Expertinnen, da er sich wie Radikal-Diäten kaum dauerhaft durchhalten lässt. Steinmann und Pulsinger schlagen deshalb vor, sich realistische Ziele zu setzen. Sie empfehlen zwei Methoden und in weiterer Folge einen rigorosen Schritt, der der Überziehungssucht final einen Strich durch die Rechnung macht.