Wenn gescheiterte Unternehmer ins soziale Loch stürzen

Wer den Mut und die Kraft hat, unternehmerisch tätig zu sein, trägt das volle Risiko. Inhaltlich, emotional und finanziell. Da gibt es im Fall des Scheiterns keinen Sozialplan, keine Gehaltsfortzahlungen durch das Insolvenz-Entgelt oder eine Institution, die einen ordentlich vertritt.

Es ist der freie Fall durch alle Systeme, oft garniert mit der Besserwisserei der anderen – ohne „Ich hab’ immer gewusst, dass das nicht funktioniert“ geht in Österreich kein Scheitern über die Bühne. Die Gäste von der Eröffnungsparty sind beim Zusperren selten dabei.

Dass man mit einem Konkurs als Unternehmer auch noch aus allen Sozialsystemen fallen kann, ist eine zusätzliche Verschärfung. Manchmal entsteht der Eindruck, dass bei uns sehr viel und sehr viele mitgetragen werden, obwohl ihr Beitrag überschaubar ist. Aber jene, die mutig etwas schaffen wollten, die sich ins Unternehmertum gewagt haben und dabei leider scheiterten, fallen in ein Loch.