Fachkräfte von morgen: Warum die Lehre auch in Zukunft wichtig ist

Rund 38 Prozent aller Jugendlichen entscheiden sich für die Lehre als Ausbildungsweg – Tendenz leicht fallend. Leicht fallend ist auch die Zahl der Betriebe, die Lehrlinge ausbilden. In wirtschaftsschwachen Zeiten gibt es weniger Jobs für Junge.

Rund 27.000 Betriebe bilden Lehrlinge aus und sorgen so dafür, dass es die Fachkräfte von morgen auch tatsächlich gibt. Das Engagement der großen, aber auch vieler mittlerer und kleiner Unternehmen, muss man hochhalten: die Ausbildung junger Menschen obliegt strengen Regeln und bürokratischen Auflagen. Einfach ist es nicht, Lehrlinge zu haben, sie kosten dem Betrieb anfangs auch mehr als sie bringen. Und eine Garantie, dass der fertig ausgebildete Lehrling, die Fachkraft, später im Betrieb bleibt, gibt es nicht.