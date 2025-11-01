Ein Jahr im Ausland: Vom Kulturschock zur Lebenserfahrung

Ein Jahr ins Ausland gehen, als Schülerin, Student oder für einen Job: Was aufregend und abenteuerlich klingt, ist in Wahrheit noch viel mehr. Es verändert einen selbst, es ist prägend fürs Leben, es eröffnet die Welt. Plötzlich hört der eigene Horizont nicht mehr bei der Landes- oder Kontinentgrenze auf, sondern geht weit darüber hinaus.

Man sammelt Eindrücke, Erfahrungen, Kontakte. Erfährt, wie Dinge in völlig anderem Kontext gesehen und gehandhabt werden. Man lernt neue Lebens- und Arbeitskulturen kennen. Das alles hilft, bei der Sicht auf die Welt. Wer Freunde in fremden Ländern hat, sieht fremde Länder als Freund. So einfach ist das manchmal.