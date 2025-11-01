Wie Auslandsaufenthalte Karrieren lenken

Wenn Josua Mayr Mate-Tee trinkt, ist er wieder im Jahr 2018 in Argentinien. Der damals 15-Jährige verbrachte dort ein ganzes Schuljahr. Eine Zeit, die teils ermüdend und etwas überwältigend war. Trotzdem würde er das niemals missen wollen – im Gegenteil: Seither zieht es ihn von Reise zu Reise. Aktuell macht er seinen Master in Genetik und Molekularbiologie in Helsinki, Finnland. „Ich habe mich extrem verändert. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, hatten einen starken Einfluss auf mich. Heute bin ich als Person ein Kultur-Clash.“ Mit neuen Interessen, besseren Sprachkenntnissen und einer lockeren Selbstständigkeit, wie er meint: „Wenn man woanders ist und in gewisser Weise auf sich allein gestellt ist, wird man sehr schnell erwachsen.“

So wird die Reise geplant Mayr ist einer von vielen, der sich den Auslandssemester-Traum erfüllen konnte. Doch wie kommt man zu so einer Reise, was kostet sie, wo liegen die Hürden – und was haben Top-CEOs damit zu tun? „Das Wichtigste ist zunächst eine Frage: Was ist die Erwartungshaltung?“, sagt Katharina Tapler, Beraterin für Programmteilnehmende bei YFU Austria, einem gemeinnützigen Verein. In Österreich organisiert YFU seit 2005 Schüleraustausche mit etwa 40 Ländern. „Viele Jugendliche haben anfangs eine verzerrte Vorstellung vom Gastland oder dem Austausch selbst. Daher klären wir gleich zu Beginn, was sie wirklich motiviert: Sprache, Interesse an einem Land oder der Wunsch nach neuen Perspektiven, einem Tapetenwechsel“, so die Beraterin. Ist das geklärt, wird das Land gewählt und die Gastfamiliensuche beginnt. Sprachvorkenntnisse sind meist nicht notwendig; manche Länder verlangen jedoch Grundkenntnisse und dass man sich vor der Reise mit der Sprache auseinandersetzt, etwa in Japan.

Infoveranstaltung Am 8. November findet von 10 bis 15 Uhr im Gymnasium Wasagasse in Wien die Go Global Now-Bildungsmesse statt. Wer sich für einen Auslandsaufenthalt interessiert, erhält dort einen Überblick über Programme und persönliche Beratung.

Eine Altersbegrenzung an sich gibt es nicht. Sie hänge vom jeweiligen Land ab. Laut Tapler werden jedoch kaum Jugendliche unter 15 Jahren ins Ausland geschickt – schon aufgrund des Heimweh-Risikos. Deswegen werden vor der Abreise die Schüler auf kulturelle Unterschiede, Hürden und darauf, wie man Kontakte knüpft, vorbereitet. „Der Auftrag an die jungen Menschen lautet: offen sein, Freundschaften schließen, den Horizont erweitern und sich etwas trauen.“ Nur so könne man das Meiste aus der Erfahrung holen. Ähnlich ist es auch bei ASSIST: Seit über 50 Jahren vermittelt der gemeinnützige Verein Leistungsstipendien an talentierte Schüler, damit sie US-amerikanische Privatschulen besuchen können. Um in das Programm zu kommen, muss man einen längeren Aufnahmeprozess durchlaufen. Platziert wird man dort, wo man am besten hineinpasst (nach dem Prinzip „Beide Seiten bereichern einander“), erklärt Christine Klingler, ASSIST-Country Coordinator. „Das Stipendium geht an gute Schüler“, sagt sie. „Das heißt aber nicht nur gute Noten. Offenheit und außerschulische Aktivitäten wie Sport oder Musik sind hier wichtig.“ Jährlich bewerben sich weltweit bis zu 1000 Schüler für rund 180 Plätze. Und jährlich gehen rund zwölf bis 17 Stipendien an österreichische Bewerber. Die Bewerbungsfrist für das kommende Schuljahr endet am 28. November.

Kosten Beim YFU-Verein kostet ein Auslandsaufenthalt in Europa ab 9.000 €, außerhalb Europas bis zu 20.000 € Beim Verein ASSIST richten sich die Kosten nach dem jeweiligen Leistungsstipendium Sanderson-Stipendium: Zusätzlich fallen rund 19.500 US-Dollar an

Lindfors-Stipendium: Rund 37.000 US-Dollar extra

Der Karriere-Vorteil „Ich finde, dass das ‘Fremdsein‘ eine sehr wichtige Erfahrung ist“, sagt Klingler. Über solche Reisen baue man sich ein wichtiges und auch vorteilhaftes Netzwerk auf – eines, das einem später auch berufliche Türen öffnet. Apropos Karriere: Wer einen Chefposten in Österreichs erfolgreichsten Unternehmen anstrebt, wäre mit einem Auslandssemester nicht schlecht beraten. Klickt man sich durch die Lebensläufe der ATX-CEOs, wirkt ein Jahr in einer anderen Stadt fast wie ein Standardkriterium – viele haben einen Teil ihres Studiums im Ausland verbracht. So etwa auch CEO der Österreichischen Post AG Walter Oblin. Er erhielt ein Fulbright-Stipendium und absolvierte damit ein postgraduales MBA-Studium in den USA – eine Möglichkeit, für die er bis heute dankbar ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Österreichische Post AG