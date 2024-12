Überbürokratie im Klimaschutz? Wirtschaftsführer diskutieren Herausforderungen

Die CSRD-Berichtspflicht ab 2025: Was bringt sie? Schmerzen und Möglichkeiten zugleich. Es ist unendlich überadministrativ, viel Aufwand, kostet viel. Aber weil ich ein realistischer Optimist bin, sehe ich das Positive. Durch die Beschäftigung damit, reflektiert man anders, überdenkt Entscheidungen.

KURIER: Nachhaltigkeitsthemen – lästig oder notwendig? Robert Zadrazil: Früher nannten wir es Umweltmanagement, heute ist Nachhaltigkeit fix verankert. Wir waren innerhalb der Gruppe auch Vorreiter. Bei Finanzierungen sind die Regeln klar, es gibt aber Länder, in denen etwa Braunkohle immer noch stark ist. Wir könnten sagen, das finanzieren wir nicht mehr. Aber das würde die Transformation behindern. Außerdem würden dann andere finanzieren – es wäre nichts gewonnen.

Die Diskussion rund um Klimschutz, Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Bürokratieaufwand läuft aktuell auf Hochtouren. Eines steht fest: Das Thema ist in den heimischen Unternehmen angekommen. Und sorgt für gespaltene Meinungen. Der KURIER fragt die Chefs von Unicredit Bank Austria, Generali und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), wo die Herausforderungen liegen und wie sie zum Thema Nachhaltigkeit stehen.

„Klimaneutralität, das ist ein Marathon“

Gregor Pilgram, Generali

KURIER: Nachhaltigkeitsthemen – lästig oder notwendig?

Gregor Pilgram: Die Nachhaltigkeit ist in unserer Strategie, in unserer DNA verankert. Jede Entscheidung, die wir im Unternehmen treffen, wird auch im Lichte der Nachhaltigkeit überdacht. Es gibt so viele positive Möglichkeiten, etwas zu bewegen. Unseren Kunden zu helfen, steht ganz oben. Da geht es nicht nur um Restriktionen.

Die CSRD-Berichtspflicht ab 2025: Was bringt sie?

Ich denke, Vergleichbarkeit und Transparenz sind immer wichtig. Aber die neuen Regeln sind ein Riesenprojekt, die weit über das Ziel hinaus schießen.



Wie sehr behindern Umweltauflagen die Wirtschaft?

Nachhaltigkeit dürfen wir als Ziel nicht aus den Augen verlieren. Aber eben auch nicht unsere Wirtschaftlichkeit. Klimaneutral zu werden, das ist ein Marathon, kein 100-Meter-Lauf. Wir müssen das also gut und überlegt angehen.

Ihr Wunsch für Europa?

Jedenfalls weniger Administration für Unternehmen und insgesamt mehr Innovation und mehr Technologie für die Zukunft. Ich denke, es ist an der Zeit, dass sich Europa wieder als wichtige Wirtschaftskraft in dieser Welt in Stellung bringt.