Ein exklusiver Auftakt: Kia Austria lud in den Reaktor Wien ein

Heute, Freitag, traf in einem exklusiven Event Kunst auf Bewegung. Kia Austria lud in den Reaktor Wien ein und präsentierte zeitgenössische Kunst sowie elektrische Mobilität – alles im Zeichen ihrer Markenphilosophie „Opposites United“. Im Zentrum stand dabei eine Ausstellung des österreichischen Künstlers Christian Eisenberger. Die Arbeiten wurden von Ursula Krinzinger (Galerie Krinzinger) kuratiert. Den „mobilen“ Aspekt steuerte Kia bei: Im künstlerischen Umfeld wurde erstmals in Österreich der neue Kia EV2 präsentiert.

Ein anschließendes Get-together bot Raum für vertiefenden Austausch zwischen Medien, Kunstszene und Markenvertretern.