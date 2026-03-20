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Ein exklusiver Auftakt: Kia Austria lud in den Reaktor Wien ein

Hochkarätige Gäste aus Wirtschaft und Kunst kamen im Reaktor Wien zusammen. Im Mittelpunkt standen Austausch und neue Impulse.
20.03.2026, 13:48

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Kia Event mit Philipp Hochmair

Heute, Freitag, traf in einem exklusiven Event Kunst auf Bewegung. Kia Austria lud in den Reaktor Wien ein und präsentierte zeitgenössische Kunst sowie elektrische Mobilität – alles im Zeichen ihrer Markenphilosophie „Opposites United“. Im Zentrum stand dabei eine Ausstellung des österreichischen Künstlers Christian Eisenberger. Die Arbeiten wurden von Ursula Krinzinger (Galerie Krinzinger) kuratiert. Den „mobilen“ Aspekt steuerte Kia bei: Im künstlerischen Umfeld wurde erstmals in Österreich der neue Kia EV2 präsentiert. 

Ein anschließendes Get-together bot Raum für vertiefenden Austausch zwischen Medien, Kunstszene und Markenvertretern. 

Kia-Event im Reaktor Wien.

Zwei Männer in Anzügen posieren vor einer blauen Wand mit Kia-Logo und Slogan.

Mehrere Personen posieren vor einer Kia-Leinwand.

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Harald Hölzl, Managing Director Kia Austria gemeinsam mit Schauspieler Philipp Hochmair.

Zwei Männer in Anzügen posieren vor einer blauen Wand mit Kia-Logo und Slogan.

Gäste hören den Reden zu beim Kia-Event.

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Auch der koreanische Botschafter Ham Sang-wook war beim Kia-Event im Reaktor Wien dabei.

Mann im Anzug hält ein Mikrofon und spricht auf dem Kia-Event.

Gäste hören den Reden zu beim Kia-Event.

Gäste hören den Reden zu beim Kia-Event.

Gäste hören den Reden zu beim Kia-Event.

Zwei Personen posieren vor einer Kia-Leinwand.

Am Vortag fand im Reaktor Wien zudem der Kia CEO Circle statt. Ausgewählte Führungskräfte wurden zu einer Abendveranstaltung geladen. Besprochen wurden Themen wie Mobilität, Transformation und Wettbewerbsfähigkeit. Es war der Auftakt einer kontinuierlichen C-Level-Dialogplattform.

Mit dabei waren hochkarätige Gäste: Harald Hölzl, Managing Director Kia Austria, der südkoreanische Botschafter Ham Sang-wook und Schauspieler Philipp Hochmair.

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