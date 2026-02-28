Rasante KI-Entwicklung: Diese menschliche Kraft bleibt unersetzbar

Die rasante Entwicklung kann schwindlig machen. Während wir eine neue Technologie erfassen, ist die nächste da. Wir lernen KI – und KI lernt derweil (viel schneller als wir) selbstständig zu agieren. Da kann kein Lehrplan mithalten und kein engagiertes Dranbleiben. Wir werden ständig überrundet, kein Bereich ist sicher.

Das schafft zusätzlich Unsicherheit in einer ohnehin schon unsicheren Welt. Der immer schnellere Takt sorgt dafür, dass die Menschen zunehmend ratlos sind, sich zurückziehen und von vielen Entwicklungen nichts mehr wissen wollen. Wir schaffen eine Welt, in der sich viele abgehängt fühlen und abgehängt werden.