Diskriminierung: KI gibt Frauen schlechtere Gehaltsratschläge

Keine gute Beratung

Im Rahmen der Untersuchung haben die Experten ein großes Sprachmodell in mehreren identischen Szenarien zu einer Gehaltsberatung aufgefordert - einmal für eine Frau, einmal für einen Mann. Die Künstliche Intelligenz (KI) empfahl Frauen durchgängig einen niedrigeren Zielbetrag für die Gehaltsverhandlung als Männern.

Den Forschern nach treten solche Verzerrungen in KI-Systemen nicht nur bei offensichtlichen Tests, sondern vor allem in realitätsnahen, interaktiven Szenarien auf. Während Standard-Benchmarks oft keine signifikanten Unterschiede zwischen verschiedenen Nutzerprofilen erkennen ließen, offenbarten sich Vorurteile, sobald die KI in beratender Funktion agiert.